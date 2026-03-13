Тошич отметил разность статусов "Балтики" и ЦСКА

"ЦСКА и "Балтика" набрали одинаковое количество очков, но это разные по статусу команды.
ЦСКА всегда фаворит в матчах с такими клубами. "Балтика" удивила всех в этом сезоне, но ЦСКА одержит победу", — отметил Тошич в разговоре с Metaratings.
ЦСКА после 20 туров чемпионата с 36 очками занимает 4-е место турнирной таблицы, "Балтика" с таким же количеством очков располагается на 5-й строчке.
После возобновления сезона армейцы проиграли "Ахмату" (0:1) и московскому "Динамо" (1:4). "Балтика" уступила "Зениту" (0:1) и сыграла вничью с "Ростовом" (1:1).
Очное противостояние калининградской и московской команд пройдёт завтра, 14 марта, на "Ростех Арене" в Калининграде. Начало — в 20:30 мск.