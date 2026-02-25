Стало известно, сколько россиян сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов

Норвежский "Буде-Глимт" прошёл "Интер" в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов, выиграв противостояние по сумме двух матчей - 5:2 (3:1, 2:1).

Фото: УЕФА

Вместе с командой в 1/8 финала вышел российский вратарь Никита Хайкин.



Помимо клуба из Норвегии, путёвку в число 16 сильнейших получит победитель пары "ПСЖ" - "Монако", за которые выступают Матвей Сафонов и Александр Головин. Таким образом, кто бы не победил в этом противостоянии, вместе с Хайкиным в 1/8 финала будет участвовать и второй россиянин.



Напомним, первая игра между "ПСЖ" и "Монако" завершилась победой парижан 3:2. Ответная встреча пройдёт 25 февраля.