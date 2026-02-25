Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
4 - 1 4 1
БрюггеЗавершен
Интер
1 - 2 1 2
Буде-ГлимтЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
ОлимпиакосЗавершен
Ньюкасл
3 - 2 3 2
КарабахЗавершен

Стало известно, сколько россиян сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов

Норвежский "Буде-Глимт" прошёл "Интер" в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов, выиграв противостояние по сумме двух матчей - 5:2 (3:1, 2:1).
Фото: УЕФА
Вместе с командой в 1/8 финала вышел российский вратарь Никита Хайкин.

Помимо клуба из Норвегии, путёвку в число 16 сильнейших получит победитель пары "ПСЖ" - "Монако", за которые выступают Матвей Сафонов и Александр Головин. Таким образом, кто бы не победил в этом противостоянии, вместе с Хайкиным в 1/8 финала будет участвовать и второй россиянин.

Напомним, первая игра между "ПСЖ" и "Монако" завершилась победой парижан 3:2. Ответная встреча пройдёт 25 февраля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится