Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру

- Вернемся ли мы к работе в будущем? По-хорошему, это была наша последняя работа, - сказал Пот Odds.ru.
Адвокат начал тренерскую деятельность в 1980 году. За время работы он возглавлял более двадцати клубов и национальных команд. В России специалист работал с петербургским "Зенитом" и сборной страны. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и стал чемпионом России.
Последним местом работы Адвоката была сборная Кюрасао, которую он вывел на ЧМ-2026. Турнир пройдёт ближайшим летом сразу в трёх странах.