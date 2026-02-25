Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
4 - 1 4 1
БрюггеЗавершен
Интер
1 - 2 1 2
Буде-ГлимтЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
ОлимпиакосЗавершен
Ньюкасл
3 - 2 3 2
КарабахЗавершен

Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру

Нидерландский специалист Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру. Об этом сообщил его помощник Кор Пот.
Фото: Getty Images
- Вернемся ли мы к работе в будущем? По-хорошему, это была наша последняя работа, - сказал Пот Odds.ru.

Адвокат начал тренерскую деятельность в 1980 году. За время работы он возглавлял более двадцати клубов и национальных команд. В России специалист работал с петербургским "Зенитом" и сборной страны. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и стал чемпионом России.

Последним местом работы Адвоката была сборная Кюрасао, которую он вывел на ЧМ-2026. Турнир пройдёт ближайшим летом сразу в трёх странах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится