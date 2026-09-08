Гришин предрек взлет "Локомотива": они вылезут из подвала

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"В середине поля не хватает игроков. Это те элементы, через которые строилась игра. Все остальные позиции закрыты. Они взяли Бабкина, могут Титкова. По составу они должны быть в пятерке точно — они вылезут из подвала турнирной таблицы", — заявил Гришин.