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Гришин предрек взлет "Локомотива": они вылезут из подвала

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин уверен, что нынешний состав "Локомотива" не соответствует 13-му месту команды и позволяет бороться как минимум за первую пятерку РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Неудачный старт железнодорожников Гришин в том числе связывает с потерями в центре поля. Команду покинули Данил Пруцев и Алексей Батраков, через которых во многом строилась игра.

"В середине поля не хватает игроков. Это те элементы, через которые строилась игра. Все остальные позиции закрыты. Они взяли Бабкина, могут Титкова. По составу они должны быть в пятерке точно — они вылезут из подвала турнирной таблицы", — заявил Гришин.

В седьмом туре "Локомотив" на выезде обыграл "Балтику" со счетом 1:0 и одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ. Решающий мяч на 85-й минуте забил Андрей Мостовой.

После семи матчей железнодорожники набрали шесть очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"

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