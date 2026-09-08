Гришин предрек взлет "Локомотива": они вылезут из подвала

"В середине поля не хватает игроков. Это те элементы, через которые строилась игра. Все остальные позиции закрыты. Они взяли Бабкина, могут Титкова. По составу они должны быть в пятерке точно — они вылезут из подвала турнирной таблицы", — заявил Гришин.
В седьмом туре "Локомотив" на выезде обыграл "Балтику" со счетом 1:0 и одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ. Решающий мяч на 85-й минуте забил Андрей Мостовой.
После семи матчей железнодорожники набрали шесть очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"