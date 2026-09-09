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"Пока не видно, кому под силу остановить эту команду". Журавель - об «Арсенале»

Известный комментатор Тимур Журавель в эксклюзивном интервью для Rusfootball.info дал прогноз на два сегодняшних поединка 1-го тура Лиги чемпионов с участием клубов АПЛ.
Фото: ФК "Арсенал"
- «Ливерпуль» - «Атлетико» - это уже классика жанра. Но «мерсисайдцы» сменили тренера, а игровые принципы Ираолы предполагают совсем другую историю. Пока и прессинг, и позиционные атаки не очень приживаются – на это явно нужно время. У меня нет ощущения, что «Ливерпуль» возьмет и взломает «Атлетико». «Матрасники» предложат очень неудобный для хозяев тактический рисунок, с чем те вряд ли справятся. Тем более, у англичан большие проблемы с составом. Испанцы минимум не проиграют на «Энфилде».

«Арсенал» сейчас «в огне» – одерживает три победы в чемпионате и берет Суперкубок Англии. При этом в прошедших матчах была задействована далеко не полная обойма игроков. К примеру Бруно Гимарайнш как раз должен получить шанс в гостях с «Наполи». В любом случае пока не видно, кому под силу остановить эту команду. Тем более, что «Наполи» явно не в лучшем состоянии после двух поражений. Играющие команды «Интер» и «Комо» справлялись с тем, что Аллегри может предложить в обороне. Даже при большой ротации у «канониров» их победа не вызывает сомнений.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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