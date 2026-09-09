"Такого ярко выраженного лидера не найти". Генич рассказал, почему выбрал Глушенкова лучшим игроком месяца

"Такого ярко выраженного лидера во всех матчах первых месяцев сезона не найти, всплески были у большинства номинантов. Все-таки отмечу Глушенкова, потому что когда он в огне, "Зенит" играет совершенно иначе.
Максим в одиночку сделал результат в непростом матче в Оренбурге, классно действовал в игре с "Динамо". Да, провалил встречу со "Спартаком", но кто у нас без греха", - цитирует Генича официальный сайт РПЛ.
Ранее пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила, что лучшим игроком чемпионата по итогам июля-августа был признан атакующий полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов.
В этом сезоне Максим Глушенков принял участие в 6 матчах РПЛ, в которых отметился 5 забитыми голами и 2 результативными передачами. По итогам 7 сыгранных туров 27-летний нападающий петербургской команды занимает второе место в бомбардирской гонке.