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Червиченко осадил Мостового за критику Мусаева: пусть пойдет и делом докажет

Футбольный функционер Андрей Червиченко в беседе с Rusfootball.info высказался о критике Александра Мостового в адрес тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
Фото: "Совспорт"
Мостовой регулярно в СМИ критикует Мусаева, говоря, что наставник краснодарцев – нефутбольный человек.

"В свое время у меня было много претензий к Мусаеву, в основном из-за его робости, так как очень часто при нем "Краснодар" отдавал победные матчи. Сейчас же все изменилось: сам Мусаев стал опытнее, смелее, и "Краснодар" уже точно не являются мальчиками для битья. Как тренер Мусаев вырос за последние годы. Что касается критики Саши Мостового – я ее не разделяю. Мостовой – прекрасный футболист, в свое время многого добился, но, на мой взгляд, если ты считаешь себя лучше, то иди и докажи это делом. Он точно разбирается в футболе, но сидеть и критиковать – одно, а вот пойти и реально поработать – другое", - сказал Червиченко.

После семи туров подопечные Мусаева остаются единственной командой РПЛ без поражений: шесть побед и одна ничья. "Быки" набрали 19 очков и опережают идущий вторым ЦСКА на четыре балла.

Rusfootball.info

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