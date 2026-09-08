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Во "Фламенго" раскрыли странную историю с трансфером Энрике: мы не вели активных переговоров

Спортивный директор "Фламенго" Жозе Боту рассказал, что окружение Луиса Энрике предлагало клубу выгодный вариант сделки, однако после обращения к "Зениту" бразильцы отказались от трансфера.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Боту, "Фламенго" не вел активных переговоров о приобретении вингера. Инициатива исходила от представителей окружения футболиста, которые утверждали, что сам Энрике заинтересован в переходе.

"Люди из его окружения предложили нам вариант перехода — отметив, что сам игрок хочет присоединиться к "Фламенго", — на очень выгодных условиях", — заявил Боту.

Предложенная схема предполагала не только привлекательную стоимость, но и возможность растянуть выплаты на срок до пяти лет. Такой вариант, по словам функционера, не создавал бы серьезной нагрузки на денежный поток "Фламенго".

Однако после прямого контакта с петербургским клубом ситуация изменилась.

"Когда мы связались с "Зенитом", выяснилось, что все это не соответствует действительности, поэтому мы отказались от сделки", — добавил Боту.

Источник: ESPN Brazil

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