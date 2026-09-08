Во "Фламенго" раскрыли странную историю с трансфером Энрике: мы не вели активных переговоров

Фото: ФК "Зенит"

"Люди из его окружения предложили нам вариант перехода — отметив, что сам игрок хочет присоединиться к "Фламенго", — на очень выгодных условиях", — заявил Боту.

"Когда мы связались с " Зенитом ", выяснилось, что все это не соответствует действительности, поэтому мы отказались от сделки", — добавил Боту.

По словам Боту, "Фламенго" не вел активных переговоров о приобретении вингера. Инициатива исходила от представителей окружения футболиста, которые утверждали, что сам Энрике заинтересован в переходе.Предложенная схема предполагала не только привлекательную стоимость, но и возможность растянуть выплаты на срок до пяти лет. Такой вариант, по словам функционера, не создавал бы серьезной нагрузки на денежный поток "Фламенго".Однако после прямого контакта с петербургским клубом ситуация изменилась.Источник: ESPN Brazil