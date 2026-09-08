Во "Фламенго" раскрыли странную историю с трансфером Энрике: мы не вели активных переговоров

"Люди из его окружения предложили нам вариант перехода — отметив, что сам игрок хочет присоединиться к "Фламенго", — на очень выгодных условиях", — заявил Боту.
Предложенная схема предполагала не только привлекательную стоимость, но и возможность растянуть выплаты на срок до пяти лет. Такой вариант, по словам функционера, не создавал бы серьезной нагрузки на денежный поток "Фламенго".
Однако после прямого контакта с петербургским клубом ситуация изменилась.
"Когда мы связались с "Зенитом", выяснилось, что все это не соответствует действительности, поэтому мы отказались от сделки", — добавил Боту.
Источник: ESPN Brazil