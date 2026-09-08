Слуцкий допустил возвращение Головина в РПЛ: вероятность появилась

"Я не буду ничего говорить. Осталось совсем чуть-чуть, поэтому давайте дождемся. Но, скажем так, вероятность появилась", — заявил Слуцкий, отвечая на вопрос о возможном трансфере Головина.
При этом тренер признался, что лично не хотел бы возвращения футболиста в РПЛ. Ранее такой вариант, по его словам, фактически не рассматривался, однако теперь ситуация изменилась.
"У нас с ним была огромная дискуссия по поводу его возвращения в Россию. Я категорически против, он об этом знает. Но мальчик уже вырос, ему 30 лет, решения принимает сам, и я уже вынужден ему сказать, что поддержу любое его решение", — добавил Слуцкий.
Головин выступает за "Монако" с 2018 года. До переезда во Францию полузащитник защищал цвета ЦСКА. Летнее трансферное окно в России закрывается 10 сентября.
Источник: YouTube-канал Fonbet