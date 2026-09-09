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Головин не планирует переходить в "Спартак". Решение за "Монако" - источник

Александр Головин не хочет уходить из "Монако".
Фото: ФК "Монако"
По данным источника, российский полузащитник Александр Головин планирует остаться в "Монако" как минимум до зимы, несмотря на предложение "Спартака". Сообщается, что изменить ситуацию может только ультиматум со стороны французского клуба.

Ранее в прессе появилась информация, что московский "Спартак" направил предложение в размере 19 миллионов евро за 30-летнего игрока.

Головин выступает во Франции с 2018 года. Действующий контракт футболиста истекает в июне 2029-го. В нынешнем сезоне хавбек оформил 1+2 по системе гол плюс пас в 4 матчах за "монегасков".

Источник: "Чемпионат"

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