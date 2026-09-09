Кривцов выиграл голосование экспертов РПЛ, получил один голос от комментаторов "Матч Премьер", а в опросе болельщиков занял второе место, уступив Маркиньосу. При равенстве побед в разных категориях решающим стал выбор экспертов лиги.
Конкуренцию футболисту "Краснодара" составляли Максим Глушенков и Александр Соболев из "Зенита", Мирлинд Даку и Маркиньос из "Спартака", Иван Олейников, Лечи Садулаев, Эгаш Касинтура, а также его одноклубник Жубал.
Кривцов успел ярко провести начало чемпионата. В первом туре полузащитник забил "Рубину", во втором оформил дубль в ворота "Факела", а затем сделал результативную передачу на Батчи, который принес "Краснодару" победу над "Спартаком".
После четырех туров Кривцов выбыл на длительный срок из-за травмы. На тот момент он занимал второе место в РПЛ по системе "гол+пас", уступая только Глушенкову.
Для 24-летнего полузащитника это первая награда лучшему игроку месяца в РПЛ.
Источник: пресс-служба РПЛ
Назван лучший игрок РПЛ июля-августа
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов признан лучшим игроком РПЛ по итогам июля и августа, несмотря на то что из-за травмы провел только четыре тура.
Фото: ФК "Краснодар"