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Известный комментатор поделился эмоциями от игры «Манчестер Сити» против «Порту»

Известный комментатор и журналист Тимур Журавель в эксклюзивном интервью для Rusfootball.info оценил игру «Манчестер Сити» с «Порту» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:0).
Фото: ФК "Манчестер Сити"
- «Сити» перестраивается, но можно сказать «косметически». Сами игроки «горожан» говорят, что Мареска не слишком сильно отличается от Гвардьолы. Тем более, что первый работал в системе второго – вынес схожие футбольные ценности. Так что снова та же монструозная машина, контролирующая мяч, но чуть по-другому. В целом был очень мощный матч англичан, который мог закончиться разгромом, не тащи все вратарь португальцев Кошта.

Холланд – в невероятной форме, забил два гола и получил сумасшедшие комплименты. Даже вечно всех критикующий Каррагер сказал, что не видит ни одной причины, по которой норвежец не забьет тысячу голов за карьеру.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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