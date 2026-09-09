Известный комментатор поделился эмоциями от игры «Манчестер Сити» против «Порту»

Известный комментатор и журналист Тимур Журавель в эксклюзивном интервью для Rusfootball.info оценил игру «Манчестер Сити» с «Порту» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:0).

Фото: ФК "Манчестер Сити"

- «Сити» перестраивается, но можно сказать «косметически». Сами игроки «горожан» говорят, что Мареска не слишком сильно отличается от Гвардьолы. Тем более, что первый работал в системе второго – вынес схожие футбольные ценности. Так что снова та же монструозная машина, контролирующая мяч, но чуть по-другому. В целом был очень мощный матч англичан, который мог закончиться разгромом, не тащи все вратарь португальцев Кошта.



Холланд – в невероятной форме, забил два гола и получил сумасшедшие комплименты. Даже вечно всех критикующий Каррагер сказал, что не видит ни одной причины, по которой норвежец не забьет тысячу голов за карьеру.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info