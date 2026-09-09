- «Сити» перестраивается, но можно сказать «косметически». Сами игроки «горожан» говорят, что Мареска не слишком сильно отличается от Гвардьолы. Тем более, что первый работал в системе второго – вынес схожие футбольные ценности. Так что снова та же монструозная машина, контролирующая мяч, но чуть по-другому. В целом был очень мощный матч англичан, который мог закончиться разгромом, не тащи все вратарь португальцев Кошта.
Холланд – в невероятной форме, забил два гола и получил сумасшедшие комплименты. Даже вечно всех критикующий Каррагер сказал, что не видит ни одной причины, по которой норвежец не забьет тысячу голов за карьеру.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
Известный комментатор поделился эмоциями от игры «Манчестер Сити» против «Порту»
Известный комментатор и журналист Тимур Журавель в эксклюзивном интервью для Rusfootball.info оценил игру «Манчестер Сити» с «Порту» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:0).
Фото: ФК "Манчестер Сити"