По информации источника, крайний нападающий "Динамо" Ульви Бабаев сегодня тренировался отдельно от команды, занимаясь индивидуально, из-за переговоров по переходу в махачкалинское "Динамо".
Сообщается, что стороны обсуждают как вариант с арендой игрока, так и полноценный трансфер.
Бабаев - воспитанник академии московского "Динамо". В январе 22-летний вингер продлил контракт с родным клубом до лета 2030 года. В этом сезоне он принял участие в 3 матчах за основную команду в Кубке России, провел на поле 168 минут и не отличился результативными действиями.
Источник: "СЭ"
Нападающий московского "Динамо" близок к переходу в "Динамо" из Махачкалы - СМИ
Игрок может продолжить карьеру в дагестанском клубе.
Фото: ФК "Динамо"