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Нападающий московского "Динамо" близок к переходу в "Динамо" из Махачкалы - СМИ

Игрок может продолжить карьеру в дагестанском клубе.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, крайний нападающий "Динамо" Ульви Бабаев сегодня тренировался отдельно от команды, занимаясь индивидуально, из-за переговоров по переходу в махачкалинское "Динамо".

Сообщается, что стороны обсуждают как вариант с арендой игрока, так и полноценный трансфер.

Бабаев - воспитанник академии московского "Динамо". В январе 22-летний вингер продлил контракт с родным клубом до лета 2030 года. В этом сезоне он принял участие в 3 матчах за основную команду в Кубке России, провел на поле 168 минут и не отличился результативными действиями.

Источник: "СЭ"

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