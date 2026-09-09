Бушманов: Головин в «Спартаке» — это интересно, болельщики не должны его осуждать

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Его трансфер точно будет говорить о самых больших амбициях « Спартака » на этот сезон.

«Думаю, что это очень интересно, я бы хотел увидеть Головина в «Спартаке». Он точно поможет команде Карседо.— Думаю, нет. Сейчас другие времена, к тому же это не прямой трансфер. Болельщики не должны его за это осуждать.Головин выступает за монегасков с лета 2018 года. Всего он провел за клуб во всех турнирах 271 матч, забил 40 мячей и отдал 48 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2029 года, рыночная стоимость 30-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.