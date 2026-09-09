Как утверждает источник, московский "Спартак" предложил "Монако" 19 миллионов евро за полузащитника Александра Головина.
Напомним, ранее стало известно, что в услугах футболиста заинтересованы сразу несколько клубов РПЛ. Об этом сообщил бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.
В этом сезоне 30-летний хавбек провел 4 матча за "монегасков", в которых забил один гол и отдал две голевые передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029-го.
Источник: журналист Иван Карпов
"Спартак" предложил "Монако" 19 млн евро за трансфер Головина - источник
Красно-белые нацелены на переход полузащитника сборной России.
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