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"Спартак" предложил "Монако" 19 млн евро за трансфер Головина - источник

Красно-белые нацелены на переход полузащитника сборной России.
Фото: Getty Images
Как утверждает источник, московский "Спартак" предложил "Монако" 19 миллионов евро за полузащитника Александра Головина.

Напомним, ранее стало известно, что в услугах футболиста заинтересованы сразу несколько клубов РПЛ. Об этом сообщил бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

В этом сезоне 30-летний хавбек провел 4 матча за "монегасков", в которых забил один гол и отдал две голевые передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029-го.

Источник: журналист Иван Карпов

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