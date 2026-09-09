«Настоящий спектакль!» Журавель - о матче «Реал» - «Интер»

Известный комментатор Тимур Журавель в эксклюзивном интервью для Rusfootball.info поделился впечатлениями от центрального матча 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» - «Интер» (2:1).

Фото: ФК "Реал Мадрид"

- Общий этап сразу начался с очень зрелищной встречи грандов – это был настоящий спектакль! Притом парадоксальный, противоречивый, поскольку «Интер» создавал моменты, круто играл в атаку, просто вихрем проходил центр поля. И «Реал» спасал только Куртуа, это было в первом тайме. А сам забивал в следствии чудовищных индивидуальных ошибок гостей.



Во втором тайме эта вихревая игра стала в обе стороны. Мадридцы тоже много атаковали, и уже Мартинес выручал миланцев. Такой сумасшедший футбол без центра поля может быть только на той стадии, когда команды еще вкатываются и нет конкретной турнирной задачи. Увидели такой праздник открытого, бесшабашного футбола, который в целом принес незаслуженную победу Мадриду.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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Интер