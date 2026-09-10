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"ПСЖ" Сафонова разгромил "Слован" в матче с семью голами

"ПСЖ" разгромил "Слован" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провёл на поле весь матч и пропустил один мяч. "ПСЖ" начал защиту трофея Лиги чемпионов с крупной победы - 6:1.

Общий этап. 1 тур

Голы: Дембеле, 17, 23, Ферран Торрес, 31, 47, 57, Фабиан Руис, 87 - Камара, 58.

"ПСЖ": Сафонов, Хакими (Маюлю, 64), Пачо (Эрнандес, 64), Мендеш (Динь, 64), Забарный, Витинья, Фабиан Руис, Дро Фернандес, Дембеле (Годтс, 64), Аклиуш, Ферран Торрес (Бералдо, 73).

"Слован": Такач, Блэкман, Байрич (Камара, 22), Маркович, Круш, Мартинес (Гайдош, 80), Покорны, Барсегян (Марчелли, 59), Ибрахим (Мустафич, 60), Камара, Шпорар (Марош, 80).

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