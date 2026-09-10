Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провёл на поле весь матч и пропустил один мяч. "ПСЖ" начал защиту трофея Лиги чемпионов с крупной победы - 6:1.
Общий этап. 1 тур
Голы: Дембеле, 17, 23, Ферран Торрес, 31, 47, 57, Фабиан Руис, 87 - Камара, 58.
"ПСЖ": Сафонов, Хакими (Маюлю, 64), Пачо (Эрнандес, 64), Мендеш (Динь, 64), Забарный, Витинья, Фабиан Руис, Дро Фернандес, Дембеле (Годтс, 64), Аклиуш, Ферран Торрес (Бералдо, 73).
"Слован": Такач, Блэкман, Байрич (Камара, 22), Маркович, Круш, Мартинес (Гайдош, 80), Покорны, Барсегян (Марчелли, 59), Ибрахим (Мустафич, 60), Камара, Шпорар (Марош, 80).
"ПСЖ" Сафонова разгромил "Слован" в матче с семью голами
"ПСЖ" разгромил "Слован" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА