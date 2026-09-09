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Камоцци - о Головине: это то, что жизненно необходимо "Спартаку"

Франко Камоцци считает, что Александр Головин способен заметно усилить среднюю линию "Спартака".
Фото: Getty Images
Итальянский менеджер выделил опыт российского полузащитника, который проводит уже девятый сезон в составе "Монако".

- Он привнёс бы мастерство и международный опыт, а это то, что жизненно необходимо полузащите московской команды для доминирования на внутренней арене, - приводит слова Камоцци "Матч ТВ".

Ранее появилась информация, что красно-белые предложили "Монако" 19 миллионов евро за 30-летнего хавбека. При этом сам Головин намерен как минимум до зимы продолжать выступления во Франции.

Россиянин защищает цвета монегасков с 2018 года. Всего за клуб он провёл 271 матч, забил 40 голов и сделал 48 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.

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