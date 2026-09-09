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Радимов: то, что допустил "Краснодар" в Самаре, - чистое разгильдяйство

Владислав Радимов раскритиковал "Краснодар" за потерю очков в гостевой встрече с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Краснодар"
Бывший футболист "Зенита" считает, что команда Мурада Мусаева не сделала выводов из предыдущих матчей, в которых возникали похожие проблемы.

- Конечно, то, что допустил "Краснодар" в Самаре, - это чистое разгильдяйство. Вести 2:0, контролировать ход игры и умудриться два мяча пропустить! Помните матч с "Факелом", когда 3:2 было? Я думал, что этот урок они извлекли, а они не извлекли ничего оттуда, - цитирует эксперта "РБ Спорт".

Краснодарцы отправились на перерыв при преимуществе в два мяча, однако во второй половине позволили самарцам отыграться - 2:2. Эта ничья стала для южан первой потерей очков в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Несмотря на осечку, "Краснодар" сохранил лидерство. После семи туров у команды 19 очков - на четыре больше, чем у занимающего вторую строчку ЦСКА. 13 сентября краснодарцы примут "Акрон".

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