Радимов: то, что допустил "Краснодар" в Самаре, - чистое разгильдяйство

- Конечно, то, что допустил "Краснодар" в Самаре, - это чистое разгильдяйство. Вести 2:0, контролировать ход игры и умудриться два мяча пропустить! Помните матч с "Факелом", когда 3:2 было? Я думал, что этот урок они извлекли, а они не извлекли ничего оттуда, - цитирует эксперта "РБ Спорт".
Краснодарцы отправились на перерыв при преимуществе в два мяча, однако во второй половине позволили самарцам отыграться - 2:2. Эта ничья стала для южан первой потерей очков в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Несмотря на осечку, "Краснодар" сохранил лидерство. После семи туров у команды 19 очков - на четыре больше, чем у занимающего вторую строчку ЦСКА. 13 сентября краснодарцы примут "Акрон".