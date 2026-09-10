Игрок "Динамо": не только болельщики хотят чемпионства

- Конечно, это возможно. И не только болельщики хотят чемпионства - мы, игроки, тоже этого хотим. Стараемся выкладываться в каждой тренировке, в каждом матче и выигрывать как можно больше, - цитирует Чавеса Metaratings.
Последние результаты позволили москвичам приблизиться к лидерам: четыре из пяти предыдущих встреч чемпионата завершились победами "Динамо". В минувшем туре команда Сандро Шварца обыграла "Спартак" со счётом 2:1.
После семи матчей бело-голубые набрали 13 очков и занимают третье место. От возглавляющего таблицу "Краснодара" динамовцы отстают на шесть баллов.