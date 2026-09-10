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Игрок "Динамо": не только болельщики хотят чемпионства

Луис Чавес верит, что "Динамо" способно побороться за первое место в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Мексиканский полузащитник подчеркнул, что чемпионские амбиции есть не только у болельщиков бело-голубых, но и у самих футболистов.

- Конечно, это возможно. И не только болельщики хотят чемпионства - мы, игроки, тоже этого хотим. Стараемся выкладываться в каждой тренировке, в каждом матче и выигрывать как можно больше, - цитирует Чавеса Metaratings.

Последние результаты позволили москвичам приблизиться к лидерам: четыре из пяти предыдущих встреч чемпионата завершились победами "Динамо". В минувшем туре команда Сандро Шварца обыграла "Спартак" со счётом 2:1.

После семи матчей бело-голубые набрали 13 очков и занимают третье место. От возглавляющего таблицу "Краснодара" динамовцы отстают на шесть баллов.

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