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Батраков получил самую низкую оценку за дебютный матч в Лиге чемпионов

Алексей Батраков получил худшую оценку среди всех футболистов матча "Спортинга" и "Галатасарая" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
Статистический портал Sofascore оценил игру российского полузащитника в 5,9 балла.

Батраков впервые сыграл в Лиге чемпионов и провёл на поле 64 минуты. За это время 21-летний россиянин ни разу не пробил по воротам и не совершил ни одной успешной обводки. При этом хавбек отдал один ключевой пас и допустил 10 потерь мяча.

"Галатасарай" уступил "Спортингу" в Лиссабоне со счётом 1:3.

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