"Ливерпуль" обыграл "Атлетико" в первом туре Лиги чемпионов

"Ливерпуль" добился победы над мадридским "Атлетико" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

Фото: УЕФА

Встреча на "Энфилде" завершилась со счётом 2:1 в пользу английской команды.



Гости вышли вперёд на 17-й минуте благодаря голу Маркоса Льоренте. "Ливерпуль" восстановил равенство ещё до перерыва - на 40-й минуте отличился Доминик Собослаи. На 50-й минуте Алексис Мак Аллистер вывел хозяев вперёд. Оставшееся время соперники провели без забитых мячей.

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Атлетико