Защитник поразил ворота соперника ударом со штрафного практически с центра поля. На 58-й минуте Масалов заметил, что голкипер сочинцев вышел далеко из ворот, и пробил с дальней дистанции. Мяч перелетел вратаря и оказался в сетке, после чего преимущество хозяев увеличилось до двух голов.
Первый мяч петербуржцев ещё до перерыва забил Максим Полковников. В итоге "Динамо" победило "Сочи" со счётом 2:0 и вышло в пятый раунд Пути регионов Кубка России.
В Кубке России был забит гол со штрафного с центра поля
Капитан петербургского "Динамо" Александр Масалов отметился необычным голом в матче Кубка России против "Сочи".
Фото: Кубок России