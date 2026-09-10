Пономарёв: в РПЛ грубый футбол, Головина могут сломать, в нашем чемпионате и Месси загнулся бы

- Если Головин перейдёт в "Спартак", то долго он не поиграет. У нас просто другой футбол по сравнению с тем, что в Европе. Другая система игры. К сожалению, в последнее время в нашей премьер-лиге очень грубый футбол! Головина могут просто сломать. Постоянные фолы! Просто безобразие. Поэтому в нашем чемпионате и Месси загнулся бы, - сказал Пономарёв.
Головин выступает за "Монако" с 2018 года, куда перебрался из ЦСКА. Ранее появилась информация об интересе "Спартака" к 30-летнему россиянину.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info