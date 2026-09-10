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Пономарёв: в РПЛ грубый футбол, Головина могут сломать, в нашем чемпионате и Месси загнулся бы

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info мнением о возможном переходе Александра Головина из "Монако" в "Спартак".
Фото: Getty Images
Эксперт обратил внимание на большое количество жёстких единоборств и фолов в РПЛ.

- Если Головин перейдёт в "Спартак", то долго он не поиграет. У нас просто другой футбол по сравнению с тем, что в Европе. Другая система игры. К сожалению, в последнее время в нашей премьер-лиге очень грубый футбол! Головина могут просто сломать. Постоянные фолы! Просто безобразие. Поэтому в нашем чемпионате и Месси загнулся бы, - сказал Пономарёв.

Головин выступает за "Монако" с 2018 года, куда перебрался из ЦСКА. Ранее появилась информация об интересе "Спартака" к 30-летнему россиянину.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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