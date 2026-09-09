"Барселона" забила пять мячей "Фейеноорду" в Лиге чемпионов

"Барселона" начала выступление в общем этапе Лиги чемпионов с крупной домашней победы.

Фото: УЕФА

В первом туре каталонцы разгромили "Фейеноорд" со счётом 5:1.



Во втором туре "Барселона" 13 октября сыграет с "Галатасараем". "Фейеноорд" днём позже встретится с "Комо".



Лига чемпионов



Общий этап. 1 тур



Голы: Рафинья, 3, 57, Адейеми, 22, Ямаль, 77, Габриэль Жезус, 85 - Стейн, 82.



"Барселона": Жоан Гарсия, Кубарси, Кристенсен, Кунде, Канселу, Родри (Гави, 83), Педри (Берналь, 63), Ольмо (Габриэль Жезус, 83), Адейеми (Гордон, 63), Ямаль, Рафинья (Фермин Лопес, 71).



"Фейеноорд": Эрнст, Ватанабе, Сен-Жюст, Рид, Мармоль, Валенте (ван ден Элсхаут, 83), Ванхутт (Стейн, 72), Зехиель, Хави Лопес (Таргаллин, 46), Хадж-Мусса (Боржеш, 72), Начо (ван Перси, 63).



Предупреждения: Ванхутт, 27, Ольмо, 54.

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Фейеноорд