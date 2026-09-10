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Дебют Батракова в Лиге чемпионов завершился поражением "Галатасарая"

Алексей Батраков дебютировал в Лиге чемпионов в матче "Галатасарая" против "Спортинга".
Фото: УЕФА
Российский полузащитник появился в стартовом составе стамбульской команды, которая потерпела поражение в Лиссабоне со счётом 1:3. Батраков провёл на поле 64 минуты, после чего был заменён. Голевыми действиями он не отметился.

До этой встречи 21-летний хавбек никогда не играл в главном еврокубковом турнире.

Следующий матч Лиги чемпионов "Галатасарай" проведёт 13 октября дома против "Барселоны".

Лига чемпионов. 1-й тур.

Голы: Катамо, 27, Суарес, 57 (пен), Саласар, 63 - Инасиу, 5 (аг).

"Спортинг": Руй Силва, Ваяннидис (Фреснеда, 85), Куарежма (Дебаст, 85), Инасиу, Араухо, Альтимира, Думбия (Андерсен, 74), Катамо, Саласар (Гонсалвеш, 66), Луис Гильерме, Суарес (Иоаннидис, 74).

"Галатасарай": Чакыр, Якобс, Санчес, Шаллаи, Эльмалы, Торрейра (Угочукву, 85), Сара (Нага, 85), Акгюн (Гюндоган, 85), Сане (Рафаэл Леау, 58), Батраков (Гюль, 65), Йылмаз.

Предупреждения: Альтимира, 23, Суарес, 43, Эльмалы, 52, Гюль, 80, Гонсалвеш, 90+5.

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