Дебют Батракова в Лиге чемпионов завершился поражением "Галатасарая"

Алексей Батраков дебютировал в Лиге чемпионов в матче "Галатасарая" против "Спортинга".

Фото: УЕФА

Российский полузащитник появился в стартовом составе стамбульской команды, которая потерпела поражение в Лиссабоне со счётом 1:3. Батраков провёл на поле 64 минуты, после чего был заменён. Голевыми действиями он не отметился.



До этой встречи 21-летний хавбек никогда не играл в главном еврокубковом турнире.



Следующий матч Лиги чемпионов "Галатасарай" проведёт 13 октября дома против "Барселоны".



Лига чемпионов. 1-й тур.



Голы: Катамо, 27, Суарес, 57 (пен), Саласар, 63 - Инасиу, 5 (аг).



"Спортинг": Руй Силва, Ваяннидис (Фреснеда, 85), Куарежма (Дебаст, 85), Инасиу, Араухо, Альтимира, Думбия (Андерсен, 74), Катамо, Саласар (Гонсалвеш, 66), Луис Гильерме, Суарес (Иоаннидис, 74).



"Галатасарай": Чакыр, Якобс, Санчес, Шаллаи, Эльмалы, Торрейра (Угочукву, 85), Сара (Нага, 85), Акгюн (Гюндоган, 85), Сане (Рафаэл Леау, 58), Батраков (Гюль, 65), Йылмаз.



Предупреждения: Альтимира, 23, Суарес, 43, Эльмалы, 52, Гюль, 80, Гонсалвеш, 90+5.