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Игрока "Зенита" вызвали в сборную Бразилии
Сегодня, 00:27
Дуглас Сантос получил вызов в сборную Бразилии на ближайшие товарищеские матчи.
Фото: ФК "Зенит"
Главный тренер национальной команды Карло Анчелотти включил защитника "
Зенита
" в заявку. Бразильцам предстоит провести три встречи. 25 сентября команда Анчелотти сыграет с Австралией в Таунсвилле, а 29 сентября соперники встретятся ещё раз - уже в Брисбене. На 3 октября запланирован матч с Индией.
Напомним, летом Дуглас играл за сборную Бразилии на ЧМ-2026. Команда завершила выступление на стадии 1/8 финала, проиграв Норвегии со счётом 1:2.
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Дуглас Сантос
Зенит
Сборная Бразилии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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