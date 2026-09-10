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Игрока "Зенита" вызвали в сборную Бразилии

Дуглас Сантос получил вызов в сборную Бразилии на ближайшие товарищеские матчи.
Фото: ФК "Зенит"
Главный тренер национальной команды Карло Анчелотти включил защитника "Зенита" в заявку. Бразильцам предстоит провести три встречи. 25 сентября команда Анчелотти сыграет с Австралией в Таунсвилле, а 29 сентября соперники встретятся ещё раз - уже в Брисбене. На 3 октября запланирован матч с Индией.

Напомним, летом Дуглас играл за сборную Бразилии на ЧМ-2026. Команда завершила выступление на стадии 1/8 финала, проиграв Норвегии со счётом 1:2.

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