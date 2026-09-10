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"Просто мотор". Радимов высказался об игроке "Краснодара"

Никита Кривцов получил награду лучшему футболисту РПЛ по итогам июля и августа.
Фото: ФК "Краснодар"
В голосовании экспертов полузащитника "Краснодара" поддержал в том числе бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов, отметивший вклад хавбека в результаты команды.

- Просто мотор "Краснодара". Все матчи при нём были выиграны. Здорово заменил Сперцяна. Жаль, что получил травму, но для тех месяцев Кривцов был лучшим игроком, - цитирует эксперта пресс-служба РПЛ.

В четырёх встречах Кривцов забил три мяча и сделал один ассист. Затем полузащитник выбыл из строя из-за разрыва сухожилия и недавно перенёс операцию.

Без Кривцова "Краснодар" сохранил лидерство в чемпионате. После семи туров команда Мурада Мусаева набрала 19 очков и опережает идущий вторым ЦСКА на четыре балла.

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