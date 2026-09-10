"Просто мотор". Радимов высказался об игроке "Краснодара"

- Просто мотор "Краснодара". Все матчи при нём были выиграны. Здорово заменил Сперцяна. Жаль, что получил травму, но для тех месяцев Кривцов был лучшим игроком, - цитирует эксперта пресс-служба РПЛ.
В четырёх встречах Кривцов забил три мяча и сделал один ассист. Затем полузащитник выбыл из строя из-за разрыва сухожилия и недавно перенёс операцию.
Без Кривцова "Краснодар" сохранил лидерство в чемпионате. После семи туров команда Мурада Мусаева набрала 19 очков и опережает идущий вторым ЦСКА на четыре балла.