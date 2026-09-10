"Просто мотор". Радимов высказался об игроке "Краснодара"

Никита Кривцов получил награду лучшему футболисту РПЛ по итогам июля и августа.

Фото: ФК "Краснодар"

- Просто мотор "Краснодара". Все матчи при нём были выиграны. Здорово заменил Сперцяна. Жаль, что получил травму, но для тех месяцев Кривцов был лучшим игроком, - цитирует эксперта пресс-служба РПЛ.