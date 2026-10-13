"Викинг" вырвал ничью у "Баварии" в матче с шестью голами

Норвежский "Викинг" и "Бавария" выдали результативный матч во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:3.

УЕФА

Хозяева уже к 38-й минуте повели 2:0. Счёт открыл Джанни Стенснесс, а затем преимущество "Викинга" укрепил Петер Кристиансен. После перерыва мюнхенцы переломили ход встречи: Гарри Кейн оформил дубль на 54-й и 60-й минутах, а на 71-й Луис Диас вывел гостей вперёд.



Однако удержать победу "Бавария" не смогла. На 90-й минуте Херман Хауген забил третий мяч норвежской команды и установил окончательный счёт.



Добавим, что во втором тайме у "Баварии" был удалён Майкл Олисе, получивший две жёлтые карточки.