Луис Суарес может перейти в "Арсенал"

Руководство лондонского "Арсенала" заинтересовано в приобретении полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса.По информации Sky Sport Italia, испанцу не хватает игрового времени и он может переехать на туманный Альбион уже в зимнее трансферное окно. Суарес уже работал с главным тренером "канониров" Унаем Эмери, когда выступал за испанскую "Севилью".В нынешнем сезоне хавбек вышел на поле в двух матчах испанской Примеры, не отметившись результативными действиями.