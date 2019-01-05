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Луис Суарес может перейти в "Арсенал"

Руководство лондонского "Арсенала" заинтересовано в приобретении полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса.

По информации Sky Sport Italia, испанцу не хватает игрового времени и он может переехать на туманный Альбион уже в зимнее трансферное окно. Суарес уже работал с главным тренером "канониров" Унаем Эмери, когда выступал за испанскую "Севилью".

В нынешнем сезоне хавбек вышел на поле в двух матчах испанской Примеры, не отметившись результативными действиями.

"Газета.ру"
Теги: Суарес Арсенал Барселона АПЛ
Сегодня, 18:07
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#2  кацо  sirop4ik (Сегодня, 18:46)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хватить пить!
я тоже присел от заголовка)
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#1  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 18:12)
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Хватить пить!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
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