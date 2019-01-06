Эден Азар: Фабрегас уже немного стар, но все еще хорош

Нападающий "Челси" Эден Азар после победы над "Ноттингем Форест" (2:0) в 1/32 финала Кубка Англии поделился мнением о полузащитнике Сеске Фабрегасе. Для 31-летнего испанца эта игра стала последней в футболке лондонцев.После окончания игры Фабрегас не сдержал слез, а болельщики на "Стэмфорд Бридж" принялись аплодировать футболисту."После пяти лет могу сказать, что мне повезло играть вместе с Фабрегасом. В первый год мы выиграли дубль. Он хорош как на поле, так и за его пределами, а еще он отличный друг. Надеюсь, его ждет светлое будущее. Он уже немного стар, но все еще хорош", — цитирует Азара Goal.