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Фабрегас закончил играть на топ-уровне. Он едет к Головину в "Монако"

Один из лучших ассистентов британского футбола заканчивает с АПЛ и едет выручать давнего приятеля Анри, с которым они вместе играли за "Арсенал". Подводим итоги эпохи Сеска.

Фабрегас закончил играть на топ-уровне. Он едет к Головину в "Монако"

Прощание с Фабрегасом получилось трогательным. "Челси" обыгрывал "Ноттингем Форест" в кубковом матче. Сеск был заменён на 85-й минуте - и весь стадион понимал, что это означает.

Несмотря на то, что договорённость с "Монако" ещё не стопроцентная, ни у кого сомнений в переезде Сеска нет. Это были его последние мгновения на английских полях. "Стэмфорд Бридж" провожал футболиста стоя, а сам он не сдержался.


После прихода в "Челси" Сарри Фабрегас играл в команде скромную роль. В лиге он вышел всего лишь шесть раз, в основном получал шансы в менее важных турнирах.В интервью испанец рассказывал, что готов продолжать работать, хотя сложившаяся ситуация его огорчает.

Но до этого Сеск успел сделать достаточно, чтобы считаться легендой АПЛ.

Всё началось в 2003. "Арсенал" выцепил его из академии "Барселоны" и привёз в Лондон, где он стал самым молодым дебютантом в истории клуба. Сеск впервый раз вышел на игру в футболке "Арсенала", когда ему было 16 лет и 177 дней.

А дальше - долгая и славная история. Восемь сезонов в "Арсенале", командировка в "Барселону" и возвращение в Лондон - на этот раз Сеск подписал контракт с "Челси". АПЛ с "канонирами" Фабрегас так и не выиграл, зато дважды сделал это с "Челси".

Его карьера отлично сложилась и в сборной - вместе с ней он завоевал золотые медали ЧМ 2010, а так же Евро 08 и 12. Там Сеск не играл решающей роли, чаще всего входил в игру со скамейки, если говорить о финальных матчах крупных турниров. Но с точки зрения результата - карьеру у него удалась и в национальной команде.

В АПЛ Фабрегас забил 50 голов. Больше, чем тот же Гаррет Бэйл. Но забитые мячи - не конёк испанского полузащитника.

Куда лучше у Фабрегаса получалось делать голевые передачи. Он стал первым игроком АПЛ, который сумел на протяжении шести сезонов отдавать не меньше 10 ассистов - с 2006 по 2017. Особенно успешным получился сезон 2014/2015, в котором "Челси" стал чемпионом. Сеск отдал 18 результативных передач и почти побил рекорд Анри, который за один футбольный год оформил 20 асисстов.

Больше ассистов, чем Фабрегас, сделал только Гиггз (162 против 111). Сеск опередил целый ряд футболистов, которые считаются настоящими мастодонтами английского футбола: и Лэмпарда, и Бергкампа, и Джеррарда, и Бекхэма.

За три года в Испании, которые стали перевалочным пунктом между "Арсеналом" и "Челси", Фабрегас выиграл шесть титулов, но нельзя сказать, что период получился однозначным. Сеск наколотил порядочно голов в чемпионате, но так и не вышел на тот уровень, который был необходим одной из лучших команд в мире.

***

Один из главных футбольных талантов начала века вышел на финишную прямую своей карьеры. Тонущему "Монако" он наверняка пригодится - опытный игрок может повлиять на молодёжь, которой управляет Анри.

Вероятнее всего Фабрегас будет действовать чуть ниже позиции, на которой выступает Александр Головин. Но вполне может выйти, что россиянину придется выдерживать конкуренцию с испанцем. В любом случае - этот опыт наверняка пойдет бывшему игроку ЦСКА только на пользу.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Фабрегас Челси Арсенал Анри
Сегодня, 19:35
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#4  utekay  Россия (Сегодня, 21:30)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Головин, надменно глядя мимо, сквозь зубы тихо говорит..."хм, сися фубррр.ас, ну типа проходи в мою Манаку, поглядим, покаляем о делах наших скорбных"...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  Sammer  DDR (Сегодня, 19:55)
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online

Именно к Головину. Вот совсем не хотел Сеск в Монаку ехать, Вот говорит- "да нах она уперлась эта Манака, а вот лично к Сашке Головину поеду с удовльствием")))
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 19:53)
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Он едет усадить это нулевое недоразумение на лавку
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 19:46)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Фабрегас закончил играть на топ-уровне. Он едет к Головину в "Монако"


А точно к Головину? Не к Фалькао, не к Анри, именно к Головину?
А вы любите холивары как любим их мы - Григорий Каленов и Rusfootball.info?
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
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