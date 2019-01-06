Фабрегас закончил играть на топ-уровне. Он едет к Головину в "Монако"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:04
Александр Филимонов - о Кокорине и Мамаеве: должно быть уважение к человеку и к личности. А тут этого нет (6)
Александр Филимонов - о Кокорине и Мамаеве: должно быть уважение к человеку и к личности. А тут этого нет (6)
18:03
Нужен ли "Зениту" Джорджевич? (13)
Нужен ли "Зениту" Джорджевич? (13)
16:34
Джанлуиджи Буффон: подумал, что пришло время заканчивать, когда вышел играть против Кьезы-младшего (1)
Джанлуиджи Буффон: подумал, что пришло время заканчивать, когда вышел играть против Кьезы-младшего (1)
15:20
Луи Ван Гал: Клопп вывел "Ливерпуль" на фантастический уровень. Он превратил клуб в боевую машину
Луи Ван Гал: Клопп вывел "Ливерпуль" на фантастический уровень. Он превратил клуб в боевую машину
00:36
Максим Глушенков - о Кононове: думаю, в "Спартаке" он достигнет больших высот. Он отличный тренер (2)
Максим Глушенков - о Кононове: думаю, в "Спартаке" он достигнет больших высот. Он отличный тренер (2)
Вчера, 23:44
Андрей Аршавин вновь развелся с женой (12)
Андрей Аршавин вновь развелся с женой (12)
Вчера, 23:35
"Арсенал" вышел в 1/16 финала Кубка Англии
"Арсенал" вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Вчера, 23:33
Джано Ананидзе - Самедову: легенда, спасибо тебе за все (4)
Джано Ананидзе - Самедову: легенда, спасибо тебе за все (4)
Вчера, 23:11
"Динамо" ведет переговоры с Поповым (7)
"Динамо" ведет переговоры с Поповым (7)
Вчера, 22:31
Уле Гуннар Сульшер повторил рекорд Басби, одержав пятую победу в первых пяти матчах (1)
Уле Гуннар Сульшер повторил рекорд Басби, одержав пятую победу в первых пяти матчах (1)
Вчера, 22:00
Максим Глушенков: Глушакова убрали не из-за лайков. Там, вероятно, было что-то еще, о чем мы не знаем (2)
Максим Глушенков: Глушакова убрали не из-за лайков. Там, вероятно, было что-то еще, о чем мы не знаем (2)
Вчера, 21:40
Давид Алаба: "Бавария" способна обыграть "Ливерпуль"
Давид Алаба: "Бавария" способна обыграть "Ливерпуль"
Вчера, 21:21
"Анжи" объявил об уходе Новосельцева
"Анжи" объявил об уходе Новосельцева
Вчера, 21:04
"Челси" обыграл "Ноттингем Форест" в матче Кубка Англии (1)
"Челси" обыграл "Ноттингем Форест" в матче Кубка Англии (1)
Вчера, 20:53
Стали известны условия расторжения контракта с Самедовым (25)
Стали известны условия расторжения контракта с Самедовым (25)
Вчера, 20:26
"Валенсия" с Денисом Черышевым уступила "Алавесу"
"Валенсия" с Денисом Черышевым уступила "Алавесу"
Фабрегас закончил играть на топ-уровне. Он едет к Головину в "Монако"
Один из лучших ассистентов британского футбола заканчивает с АПЛ и едет выручать давнего приятеля Анри, с которым они вместе играли за "Арсенал". Подводим итоги эпохи Сеска.
Прощание с Фабрегасом получилось трогательным. "Челси" обыгрывал "Ноттингем Форест" в кубковом матче. Сеск был заменён на 85-й минуте - и весь стадион понимал, что это означает.
Несмотря на то, что договорённость с "Монако" ещё не стопроцентная, ни у кого сомнений в переезде Сеска нет. Это были его последние мгновения на английских полях. "Стэмфорд Бридж" провожал футболиста стоя, а сам он не сдержался.
После прихода в "Челси" Сарри Фабрегас играл в команде скромную роль. В лиге он вышел всего лишь шесть раз, в основном получал шансы в менее важных турнирах.В интервью испанец рассказывал, что готов продолжать работать, хотя сложившаяся ситуация его огорчает.
Но до этого Сеск успел сделать достаточно, чтобы считаться легендой АПЛ.
Всё началось в 2003. "Арсенал" выцепил его из академии "Барселоны" и привёз в Лондон, где он стал самым молодым дебютантом в истории клуба. Сеск впервый раз вышел на игру в футболке "Арсенала", когда ему было 16 лет и 177 дней.
А дальше - долгая и славная история. Восемь сезонов в "Арсенале", командировка в "Барселону" и возвращение в Лондон - на этот раз Сеск подписал контракт с "Челси". АПЛ с "канонирами" Фабрегас так и не выиграл, зато дважды сделал это с "Челси".
Его карьера отлично сложилась и в сборной - вместе с ней он завоевал золотые медали ЧМ 2010, а так же Евро 08 и 12. Там Сеск не играл решающей роли, чаще всего входил в игру со скамейки, если говорить о финальных матчах крупных турниров. Но с точки зрения результата - карьеру у него удалась и в национальной команде.
В АПЛ Фабрегас забил 50 голов. Больше, чем тот же Гаррет Бэйл. Но забитые мячи - не конёк испанского полузащитника.
Куда лучше у Фабрегаса получалось делать голевые передачи. Он стал первым игроком АПЛ, который сумел на протяжении шести сезонов отдавать не меньше 10 ассистов - с 2006 по 2017. Особенно успешным получился сезон 2014/2015, в котором "Челси" стал чемпионом. Сеск отдал 18 результативных передач и почти побил рекорд Анри, который за один футбольный год оформил 20 асисстов.
Больше ассистов, чем Фабрегас, сделал только Гиггз (162 против 111). Сеск опередил целый ряд футболистов, которые считаются настоящими мастодонтами английского футбола: и Лэмпарда, и Бергкампа, и Джеррарда, и Бекхэма.
За три года в Испании, которые стали перевалочным пунктом между "Арсеналом" и "Челси", Фабрегас выиграл шесть титулов, но нельзя сказать, что период получился однозначным. Сеск наколотил порядочно голов в чемпионате, но так и не вышел на тот уровень, который был необходим одной из лучших команд в мире.
***
Один из главных футбольных талантов начала века вышел на финишную прямую своей карьеры. Тонущему "Монако" он наверняка пригодится - опытный игрок может повлиять на молодёжь, которой управляет Анри.
Вероятнее всего Фабрегас будет действовать чуть ниже позиции, на которой выступает Александр Головин. Но вполне может выйти, что россиянину придется выдерживать конкуренцию с испанцем. В любом случае - этот опыт наверняка пойдет бывшему игроку ЦСКА только на пользу.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Прощание с Фабрегасом получилось трогательным. "Челси" обыгрывал "Ноттингем Форест" в кубковом матче. Сеск был заменён на 85-й минуте - и весь стадион понимал, что это означает.
Несмотря на то, что договорённость с "Монако" ещё не стопроцентная, ни у кого сомнений в переезде Сеска нет. Это были его последние мгновения на английских полях. "Стэмфорд Бридж" провожал футболиста стоя, а сам он не сдержался.
500 games in English football, what an achievement.— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 5, 2019
Thanks for the memories, @cesc4official. ? pic.twitter.com/masXnuEQuc
После прихода в "Челси" Сарри Фабрегас играл в команде скромную роль. В лиге он вышел всего лишь шесть раз, в основном получал шансы в менее важных турнирах.В интервью испанец рассказывал, что готов продолжать работать, хотя сложившаяся ситуация его огорчает.
Но до этого Сеск успел сделать достаточно, чтобы считаться легендой АПЛ.
Всё началось в 2003. "Арсенал" выцепил его из академии "Барселоны" и привёз в Лондон, где он стал самым молодым дебютантом в истории клуба. Сеск впервый раз вышел на игру в футболке "Арсенала", когда ему было 16 лет и 177 дней.
А дальше - долгая и славная история. Восемь сезонов в "Арсенале", командировка в "Барселону" и возвращение в Лондон - на этот раз Сеск подписал контракт с "Челси". АПЛ с "канонирами" Фабрегас так и не выиграл, зато дважды сделал это с "Челси".
Его карьера отлично сложилась и в сборной - вместе с ней он завоевал золотые медали ЧМ 2010, а так же Евро 08 и 12. Там Сеск не играл решающей роли, чаще всего входил в игру со скамейки, если говорить о финальных матчах крупных турниров. Но с точки зрения результата - карьеру у него удалась и в национальной команде.
В АПЛ Фабрегас забил 50 голов. Больше, чем тот же Гаррет Бэйл. Но забитые мячи - не конёк испанского полузащитника.
Куда лучше у Фабрегаса получалось делать голевые передачи. Он стал первым игроком АПЛ, который сумел на протяжении шести сезонов отдавать не меньше 10 ассистов - с 2006 по 2017. Особенно успешным получился сезон 2014/2015, в котором "Челси" стал чемпионом. Сеск отдал 18 результативных передач и почти побил рекорд Анри, который за один футбольный год оформил 20 асисстов.
Больше ассистов, чем Фабрегас, сделал только Гиггз (162 против 111). Сеск опередил целый ряд футболистов, которые считаются настоящими мастодонтами английского футбола: и Лэмпарда, и Бергкампа, и Джеррарда, и Бекхэма.
За три года в Испании, которые стали перевалочным пунктом между "Арсеналом" и "Челси", Фабрегас выиграл шесть титулов, но нельзя сказать, что период получился однозначным. Сеск наколотил порядочно голов в чемпионате, но так и не вышел на тот уровень, который был необходим одной из лучших команд в мире.
***
Один из главных футбольных талантов начала века вышел на финишную прямую своей карьеры. Тонущему "Монако" он наверняка пригодится - опытный игрок может повлиять на молодёжь, которой управляет Анри.
Вероятнее всего Фабрегас будет действовать чуть ниже позиции, на которой выступает Александр Головин. Но вполне может выйти, что россиянину придется выдерживать конкуренцию с испанцем. В любом случае - этот опыт наверняка пойдет бывшему игроку ЦСКА только на пользу.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.