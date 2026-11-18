Рабинер подвел итоги группового этапа Лиги Наций

Собственный корреспондент «СЭ» в Европе Игорь Рабинер специально для Rusfootball.info прокомментировал итоги группового этапа Лиги Наций.

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- Вообще мне нравится эта затея, поскольку любое соревнование лучше товарищеского матча. Очень яркой Лига получилась на сей раз, хотя многие команды болтало совершенно фантастически. Как Нидерланды – после 7:0 у Греции через три дня 0:5 от Германии. Итальянцы выигрывают 3:1 у французов и уже кажется, что Манчини запустил процесс возрождения «Скуадры Адзурры». И тут – 1:4 от Бельгии, снова никуда не выходят. Как и датчане, что в целом закономерно. Свежий опыт участия в большом турнире очень важен, а обеих не было на чемпионате мира. Не смогли держать удар, поэтому чудесным образом проиграли норвежцам, ведя дома 2:0. При том, что даже ничья их полностью устраивала. Где-то не повезло, но факт остается фактом.



Конечно, Лига наций у больших сборных – это в первую очередь поле для творческих экспериментов. Очень много новых тренеров – Зидан, Клопп, ван Боммель, Хави, Жорже Жезуш… Более чем за полтора года до Евро-2028 начинается отбор к большим сражениям.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info