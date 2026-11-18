"Многие эксперты говорили, что ему будет тяжело физически и так далее. Пожалуйста, парень показывает то, что он может.
И то, что он лучший сейчас в "Галатасарае", это факт.Посмотрим зимой: если его не продлят, то парень уедет дальше покорять Европу. "Галатасарай" для Батракова - промежуточная команда? По уровню, который он сейчас показывает, это на 100% так", - сказал Миронов "Чемпионату".
Алексей Батраков выступает в составе турецкого "Галатасарая" с августа 2026 года. За три месяца в команде атакующий полузащитник успел забить 6 голов и отдать 4 результативные передачи в 13 матчах. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2031 года.