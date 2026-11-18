"Ну пускай и не играет этот Глушенков за сборную, он - дешёвое повидло.Соболев гораздо интереснее него, похож на советского нападающего: борется за мяч, правильно выбирает позицию, забивает. Я не согласен с тем, что Глушенков - лучший игрок РПЛ сейчас? Нет, конечно, ни в коем случае", - сказал Пономарев "Советскому спорту".
Максим Глушенков выступает за петербургский "Зенит" с лета 2024 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за сине-бело-голубых нападающий провел 13 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Он является лучшим игроком текущего розыгрыша чемпионата по гол+пас.
Напомним, 27-летний футболист не был включен в состав сборной России на ноябрьские матчи против Узбекистана и Венесуэлы.