Решение с назначением Сергея Овчинникова исполняющим обязанности интересное, но спорное - Сергей Иванович давно никого не тренировал.Но если человека называют "Босс", это когда-то должно реализоваться на практике. У него многообразный опыт в роли помощника - Семина, Гончаренко в ЦСКА, Капелло и Слуцкого в сборной России. Однако, последний опыт самостоятельной практики датируется 2011-м годом. То есть, ровно 15 лет с тех пор минуло.
Понятно, сейчас это только три матча. Но все равно длительное отсутствие практики может сказаться и на этом коротком отрезке. Желаю Сергею удачи. Хотя полагал, что сразу на "постоянку" будут рассматриваться такие мощные самостоятельные фигуры, как Станислав Черчесов и Владимир Федотов. Но решение принято другое.
Когда-то в бытность Сергея Липатова председателем совета директоров красно-зеленых я написал книгу "Локомотив, который мы потеряли". Она была и о том, как Юрий Семин с Валерием Филатовым строили свой прекрасный "Локо", и как потом он разрушался. Тот самый Липатов убрал из клуба Филатова и Семина, после чего началась череда топ-менеджеров один другого кошмарнее. Липатов, кстати, сейчас в заключении после доказанного обвинения в заказном убийстве - правда, не связанном с футболом.
А потом были Ольга Смородская, Василий Кикнадзе с Анатолием Мещеряковым, Александр Плутник с Томасом Цорном, теперь вот нынешний хаос... Понятно, что это далеко не такая безнадега, как в том же "Торпедо" (которое, кстати, поздравляю с открытием нового отличного стадиона, и желаю, чтобы с этого начался новый взлет черно-белых), но все равно болтает железнодорожников - мама не горюй. Остается только почувствовать их болельщицкой аудитории, созданной, кстати, практически в полном объеме Семиным и Филатовым, - сказал Рабинер.
Сергей Овчинников был назначен и.о. главного тренера "Локомотива" вчера, 17 ноября. Ранее клуб возглавлял Михаил Галактионов.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info