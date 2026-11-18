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Когда играются только "товарняки", ни о чем судить вообще нельзя. Никакого турнирного давления.

- Единственное поражение потерпели в Египте. В остальном по результатам все неплохо. Но, если честно, трудно было себя заставить скрупулезно следить за всем этим.Одно могу с уверенностью сказать, что поколение сейчас у нас достаточно талантливое. Появление в последние пару лет таких ярких ребят, как Алексей Батраков и Матвей Кисляк, обнадеживает. Их в первую очередь, но не только. Недаром в недавней беседе Андрея Талалаева и Станислава Черчесова на одном из каналов, Саламыч сказал, что многих бы включил в заявку на ЧМ-2018. Этот состав, наверное, талантливее того, что дошел до четвертьфинала чемпионата мира.Другое дело, что ни о чем нельзя судить, когда команда нигде не играет. Пока можно говорить только о том, что получает удовольствие от игры, как вчера с Венесуэлой, - сказал Рабинер.