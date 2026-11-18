"По сравнению с Узбекистаном Венесуэла заставила наших побегать. Даже стычки были, чуть ли не до драк доходило.
Все, что отличает южноамериканские сборные. Все техничные, мяч держат, вроде и атакуют. Все нормально, только за всю игру ни одного голевого момента. Вообще ноль. Это у Венесуэлы. Но лучше Узбекистана на порядок в том смысле, что заставили наших бегать, стараться играть в футбол", - сказал Бубнов.
В рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора национальная команда России провела два товарищеских матча. 12 ноября подопечные Валерия Карпина сыграли в Ташкенте против сборной Узбекистана и одержали волевую победу со счетом 3:2, уступая по ходу встречи с разницей в два мяча.
Вчера, 17 ноября, российская сборная уверенно обыграла в Краснодаре Венесуэлу со счетом 2:0 благодаря дублю атакующего полузащитника Алексея Миранчука.
Напомним, это были заключительные матчи сборной России в этом году.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"