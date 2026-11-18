Пресс-служба сборной России опубликовала видео, как глава футбольного клуба "Краснодар" побывал в раздевалке национальной команды после игры против Венесуэлы.
"Спасибо за базу! Сергей Николаевич, я в таких условиях не жил никогда" - сказал защитник "Балтики" Мингиян Бевеев.
Напомним, перед товарищеским матчем с Венесуэлой сборная России тренировалась на базе "Краснодара" в Четуке. Команды встречались вчера, 17 ноября, на стадионе "Ozon Арена", победу со счетом 2:0 одержали подопечные Валерия Карпина.
Галицкий посетил раздевалку сборной России после игры с Венесуэлой
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий побывал в раздевалке сборной России после победы в товарищеском матче над Венесуэлой (2:0).
Фото: РФС / Сборная России