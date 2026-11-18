"Спартак" сейчас - крепкая команда, но чередует очень сильные матчи с далеко не самыми сильными. При этом красно-белые очень зависимы от игры Барко и Угальде.
Когда они в порядке, то "Спартак" не догнать: команда играет и зрелищно, и результативно. Но они тоже подвержены перепадам настроения.Тем не менее, думаю, "Спартак" будет в этом сезоне в призерах", - сказал Лепехин "Матч ТВ".
На данный момент московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 14 матчах. Команда одержала 9 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения в текущем розыгрыше чемпионата.
Красно-белые отстают от петербургского "Зенита", расположившегося на первой строчке, на 2 балла.