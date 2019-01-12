Насри вернулся в футбол. И сходу обыграл "Арсенал", за который выступал раньше

Теперь француз защищает цвета лондонского "Вест Хэма". В первой же игре за новую команду Самир, остававшийся без игровой практики в течение всего года, отдал голевую. Похоже, он одумался.Для широкой публики Насри пропал с радаров после его ухода из "Манчестер Сити". За "голубых" француз играл с 2011 по 2016 - и с каждым сезоном он имел всё меньше игрового времени. Возраст у полузащитника был вполне приличный - меньше 30-ти лет - так что возможности пошуметь ещё имелись.Но после довольно рабочего сезона в "Севилье" (23 матча в среднем по 80 минут, 2 гола, 3 передачи) Самир уехал в турецкий "Антальяспор". За него француз успел сыграть только 8 игр, после чего игрок и клуб расторгли контракт: Насри откровенно скатился и не напоминал даже тени самого себя образца лучших лет в "Сити".Летом 2016-го Самир отдыхал в Штатах. Футболист, видимо, основательно загулял - других причин для столь странного решения нет, - поэтому решил поправить здоровье в клинике DripDoctors путем витаминной терапии.По правилам всемирного антидопиногового агентства существует 50-миллилитровый лимит инфузии, который разрешено вводить в организм. Самир немного превысил норму. Всего лишь в десять раз."Лас-Пальмас", претендовавший на опустившуюся звезду, не смог подписать с ним контракт. Сначала его отстранили на 6 месяцев, а затем продлили бан на ещё один год. К тренировкам француз мог вернуться только в конце ноября 2018-го.- Была вероятность, что меня дисквалифицируют на четыре года. Тогда казалось, что карьера закончена. Счастлив получить новый шанс в "Вест Хэме", - говорил игрок, когда контракт всё-таки был подписан.Так думал не один Насри. После стремительного регресса одного из важных игроков Англии рубежа нулевых и десятых не было никаких оснований предполагать, что после года с лишним он сможет вернуться хоть на какой-нибудь мало-мальский профессиональный уровень.Но лондонский "Вест Хэм", который вообще славится своей смелостью и не всегда обдуманными решениями, поверил в то, что француз возьмётся за ум. Месяц он тренировался вместе с "молотками", которых с начала сезона возглавляет чилиец Пеллегрини, а потом подписал с ними контракт. Причём для того, чтобы получить шанс, футболисту пришлось экстренно приводить с себя в форму и сбрасывать лишние килограммы.Пеллегрини дал шанс французу в первой же игре - как раз подходило время встречи с "Арсеналом", за который Насри начинал играть в Англии.Дебют для игрока, который остался без футбола на срок больше года, получился фантастическим. "Молотки", на которых мало кто ставил, учитывая, как хорошо играют "канониры" Эмери на выезде, победили, а сам Насри не только провёл отличную игру, но и отдал передачу, из которой родился победный гол.- Насри хорошо выглядит на тренировках и похудел. Футбол – это как велосипед, если научился, то уже не забудешь. Самир очень техничный игрок, и я уверен, что он вернется на свой прежний уровень. Я в него верю, - говорил до игры наставник "молотобойцев".Судя по движению игрока, по принятым решениям и вообще по его готовности - Насри наконец-то взялся за голову.Если это действительно так, то мы, возможно, увидим второе рождение полузащитника с легендарной фамилией.