"Челси" хочет купить Рабьо

Руководство "Челси" рассматривает возможность приобретения полузащитника французского "Пари Сен-Жермен" Адриена Рабьо.По информации L'Equipe, хавбека хотят приобрести на замену ушедшему в "Монако" Сеску Фабрегасу. В ближайшее время "аристократы" планируют сделать первое предложение по футболисту.Отмечается, что Рабьо ранее уже согласовал контракт с "Барселоной" с зарплатой в €10 млн в год. Однако, мать и агент игрока Вероника Рабьо хочет увеличить эту цифру с €10 млн до €15 млн. Каталонский клуб отказывается принимать такие условия. На французе также якобы претендует мюнхенская "Бавария".