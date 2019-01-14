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Андрей Аршавин: играл бы за "Барселону" бесплатно. Но недолго, у меня большая семья

Бывший игрок "Зенита" и "Арсенала" Андрей Аршавин ответил на вопросы подписчиков "Матч ТВ".

- Жалели ли, что не удалось перейти в "Барсу"?

– Жалеть было некогда. Не плакал и не убивался. Раз жизнь так распорядилось – значит, так правильно. Почему переход не сложился? "Зенит" меня не хотел никуда отпускать. Был еще вариант с "Тоттенхэмом". Но тогда эта команда по статусу была заметно ниже "Арсенала".

- В каком европейском клубе больше всего хотели бы играть?

– Это "Барса". Если бы они позвонили, конечно, поехал бы сразу.

- Играли бы за "Барсу" бесплатно?

– Да, но недолго. У меня все-таки большая семья.

Sportbox
Теги: Аршавин Барселона Арсенал
Сегодня, 00:28
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