Андрей Аршавин: играл бы за "Барселону" бесплатно. Но недолго, у меня большая семья

Бывший игрок "Зенита" и "Арсенала" Андрей Аршавин ответил на вопросы подписчиков "Матч ТВ".– Жалеть было некогда. Не плакал и не убивался. Раз жизнь так распорядилось – значит, так правильно. Почему переход не сложился? "Зенит" меня не хотел никуда отпускать. Был еще вариант с "Тоттенхэмом". Но тогда эта команда по статусу была заметно ниже "Арсенала".– Это "Барса". Если бы они позвонили, конечно, поехал бы сразу.– Да, но недолго. У меня все-таки большая семья.