- Хорошее решение, это легенда клуба. Опыта как у тренера у Овчинникова уже достаточно много. Как и что получится в качестве старшего тренера "Локомотива", пока не очень ясно, но думаю, эти оставшиеся до зимней паузы матчи что-то в этом отношении покажут.
А в целом штаб у него хороший. Эти ребята делали большие победы "Локомотива", у них чемпионский дух, - приводит слова Терехина "Матч ТВ".
Овчинников был назначен старшим тренером "Локомотива" 17 ноября. Помогать ему будет Александр Бородюк. После 14 туров железнодорожники с 11 очками занимают 15-е место в РПЛ.