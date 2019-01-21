Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:49
Ротенберг: хочу показать пример своим детям, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этого выйти победителем (3)
Ротенберг: хочу показать пример своим детям, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этого выйти победителем (3)
11:18
Против "Спартака" Карпин, но пока не Ерёменко. Стартует главный турнир российского межсезонья (4)
Против "Спартака" Карпин, но пока не Ерёменко. Стартует главный турнир российского межсезонья (4)
09:28
Газзаев: Россия не смешивает политику и спорт - в этом мы должны стать примером для всего мира (5)
Газзаев: Россия не смешивает политику и спорт - в этом мы должны стать примером для всего мира (5)
Александр Тарханов: Дзюбе стоило бы попробовать свои силы в Англии
Заслуженный тренер России Александр Тарханов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал трансферные новости и слухи в РПЛ.
-На днях полузащитник Роман Еременко, последним местом работы которого был «Спартак», перешел в «Ростов». Насколько серьезное усиление для дончан?
- Сейчас очень сложно что-то сказать. Нужно видеть работу, знать, какое у него сейчас функциональное состояние, а так — футболист он, конечно, качественный. Видите, «Спартак» отказался от Еременко, а «Ростов» взял. Но в «Ростове», наверное, ему будет более комфортно, поскольку после ухода Гулиева Еременко, видимо, будет заменой этому игроку. Роман обладает хорошими диспетчерскими качествами, хорошо работает с мячом. Но как дальше будет, сказать трудно. Опять же, много зависит от того, в какой форме будет Еременко. Все-таки возраст, и пропуск в два года. «Спартак» ведь тоже что-то увидел перед тем, как отказался от него. Плюс еще момент: требования у главного тренера «Ростова» Валерия Карпина — в обороне они всей командой играют. То, насколько он в это впишется впишется, тоже играет серьезную роль. В общем, посмотрим.
- В недавнем прошлом игрок «Ростова» - некогда ваш подопечный Артур Юсупов — вернулся в «Динамо». Чего ждете от его нового прихода в столичный клуб?
- В «Ростове» Артур часто играл в основном составе, помогал команде. Почему футболист и команда расстались, не могу сказать - не интересовался. А так - «Динамо» - это его клуб. Считаю, что как раз в опорной зоне у динамовцев сейчас проблема. Укрепление на этой позиции, конечно, требовалось. Юсупов — качественный игрок. Надеюсь, все у него будет хорошо. Он мой воспитанник - конечно, я за него переживаю.
- По слухам, английский «Эвертон» заинтересован в услугах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Смог бы он зарекомендовать себя в АПЛ?
-Трудный вопрос. Но в плане репутации, наверное, стоило бы попробовать свои силы в Англии. Наверное, все-таки есть желание поиграть в таком чемпионате, как АПЛ. Все-таки многие изъявляют у нас сейчас такое желание. Подходит ли Артем по стилю к АПЛ? Не следил за стилем «Эвертона». В принципе пять команд там играют в комбинационный футбол, все остальные исповедуют классический британский футбол, где много борьбы, навесов и фланговых передач, где Дзюба достаточно хорошо играет. «Зенит» все-таки больше подстраивается под Дзюбу: много передач в штрафную площадь, фланговых передач, где Артем хорошо чувствует себя... В общем, надо попробовать. Получится - так получится, не получится — что поделаешь?.. Но у нас многие играли в Англии: Павлюченко, Аршавин, Канчельскис, Погребняк...
-На днях полузащитник Роман Еременко, последним местом работы которого был «Спартак», перешел в «Ростов». Насколько серьезное усиление для дончан?
- Сейчас очень сложно что-то сказать. Нужно видеть работу, знать, какое у него сейчас функциональное состояние, а так — футболист он, конечно, качественный. Видите, «Спартак» отказался от Еременко, а «Ростов» взял. Но в «Ростове», наверное, ему будет более комфортно, поскольку после ухода Гулиева Еременко, видимо, будет заменой этому игроку. Роман обладает хорошими диспетчерскими качествами, хорошо работает с мячом. Но как дальше будет, сказать трудно. Опять же, много зависит от того, в какой форме будет Еременко. Все-таки возраст, и пропуск в два года. «Спартак» ведь тоже что-то увидел перед тем, как отказался от него. Плюс еще момент: требования у главного тренера «Ростова» Валерия Карпина — в обороне они всей командой играют. То, насколько он в это впишется впишется, тоже играет серьезную роль. В общем, посмотрим.
- В недавнем прошлом игрок «Ростова» - некогда ваш подопечный Артур Юсупов — вернулся в «Динамо». Чего ждете от его нового прихода в столичный клуб?
- В «Ростове» Артур часто играл в основном составе, помогал команде. Почему футболист и команда расстались, не могу сказать - не интересовался. А так - «Динамо» - это его клуб. Считаю, что как раз в опорной зоне у динамовцев сейчас проблема. Укрепление на этой позиции, конечно, требовалось. Юсупов — качественный игрок. Надеюсь, все у него будет хорошо. Он мой воспитанник - конечно, я за него переживаю.
- По слухам, английский «Эвертон» заинтересован в услугах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Смог бы он зарекомендовать себя в АПЛ?
-Трудный вопрос. Но в плане репутации, наверное, стоило бы попробовать свои силы в Англии. Наверное, все-таки есть желание поиграть в таком чемпионате, как АПЛ. Все-таки многие изъявляют у нас сейчас такое желание. Подходит ли Артем по стилю к АПЛ? Не следил за стилем «Эвертона». В принципе пять команд там играют в комбинационный футбол, все остальные исповедуют классический британский футбол, где много борьбы, навесов и фланговых передач, где Дзюба достаточно хорошо играет. «Зенит» все-таки больше подстраивается под Дзюбу: много передач в штрафную площадь, фланговых передач, где Артем хорошо чувствует себя... В общем, надо попробовать. Получится - так получится, не получится — что поделаешь?.. Но у нас многие играли в Англии: Павлюченко, Аршавин, Канчельскис, Погребняк...
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.