Агуэро, Игуаин и Отаменди призывают продолжить поиски Салы

Hi, I’m Nicol?s Otamendi. I’d like to express my sympathies to Emiliano’s family, and urge the police to keep searching for the plane. There’s still hope to find them alive. All my support to his family, and let’s hope they get an answer urgently #prayforemilianosala pic.twitter.com/4k37Zgk3U1 — Nicolas Otamendi (@Notamendi30) January 24, 2019

Uno nunca quiere resignarse y siempre se aferra a la esperanza. Por eso quisiera que #NoDejenDeBuscar. Mis pensamientos est?n desde el primer minuto con Emiliano, sus familiares y amigos #PrayForSala — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 24, 2019

Gonzalo Higua?n grab? un video solicitando que continuen con la b?squeda de Emiliano Sala luego de que este mismo jueves anuncien el cese de la misma: “No hay que parar y hay que ir hasta el final” ? https://t.co/cbSCd3vioW pic.twitter.com/ixEnLRuVUB — Diario Ol? (@DiarioOle) January 24, 2019

Аргентинские футболисты Серхио Агуэро, Николас Отаменди (оба – "Манчестер Сити") и Гонсало Игуаин ("Челси") через твиттер призывают полицию возобновить поиски пропавшего соотечественника и форварда "Кардифф Сити" Эмилиано Салы.Накануне поисковая операция была прекращена."Привет, я Николас Отаменди. Хотел бы поддержать семью Эмилиано и убедить полицию продолжить поиски самолета. Есть надежда найти их живыми. Надеюсь, его семья быстро получит ответ", - написал в своём твиттере защитник."Никогда не хочется отчаиваться, всегда хочется цепляться на надежду. Поэтому я бы хотел попросить не прекращать поиски. Мои мысли с самого начала были с Эмилиано, его семьёй и друзьями", - добавил Серхио Агуэро."Привет, я Гонсало Игуаин. Прошу людей со всего мира с помощью твитов, видео, постов в инстаграме попросить продолжить поиски Эмилиано Салы до самого конца. Спасибо", - сказал в видеообращении форвард.