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Агуэро, Игуаин и Отаменди призывают продолжить поиски Салы

Аргентинские футболисты Серхио Агуэро, Николас Отаменди (оба – "Манчестер Сити") и Гонсало Игуаин ("Челси") через твиттер призывают полицию возобновить поиски пропавшего соотечественника и форварда "Кардифф Сити" Эмилиано Салы.

Накануне поисковая операция была прекращена.

"Привет, я Николас Отаменди. Хотел бы поддержать семью Эмилиано и убедить полицию продолжить поиски самолета. Есть надежда найти их живыми. Надеюсь, его семья быстро получит ответ", - написал в своём твиттере защитник.



"Никогда не хочется отчаиваться, всегда хочется цепляться на надежду. Поэтому я бы хотел попросить не прекращать поиски. Мои мысли с самого начала были с Эмилиано, его семьёй и друзьями", - добавил Серхио Агуэро.



"Привет, я Гонсало Игуаин. Прошу людей со всего мира с помощью твитов, видео, постов в инстаграме попросить продолжить поиски Эмилиано Салы до самого конца. Спасибо", - сказал в видеообращении форвард.

Теги: Агуэро Игуаин Отаменди Сала АПЛ
Сегодня, 03:37
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