Дмитрий Кириченко: Зинченко? Конечно, я бы не отказался от него

Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко прокомментировал ситуацию с возможной арендой Александра Зинченко из "Манчестер Сити"."Зинченко? Конечно, я бы не отказался от игрока "Ман Сити", но это больше можно рассматривать как шутку. Александр выступает в АПЛ и вряд ли сейчас готов вернуться в Россию. Все-таки Европа для него приоритетный вариант.Я вообще не обращаю внимания на трансферные слухи. Появись какой-то вариант, наш генеральный директор обязательно мне обо всем рассказал бы", – сказал Кириченко.