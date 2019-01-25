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Дмитрий Кириченко: Зинченко? Конечно, я бы не отказался от него

Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко прокомментировал ситуацию с возможной арендой Александра Зинченко из "Манчестер Сити".

"Зинченко? Конечно, я бы не отказался от игрока "Ман Сити", но это больше можно рассматривать как шутку. Александр выступает в АПЛ и вряд ли сейчас готов вернуться в Россию. Все-таки Европа для него приоритетный вариант.

Я вообще не обращаю внимания на трансферные слухи. Появись какой-то вариант, наш генеральный директор обязательно мне обо всем рассказал бы", – сказал Кириченко.

Советский спорт
Теги: Кириченко Уфа Манчестер Сити Зинченко АПЛ
Сегодня, 13:57
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