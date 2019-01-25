"Кардифф" заплатит "Нанту" 17 млн евро за Салу, несмотря на его пропажу

"Кардифф" должен будет заплатить "Нанту" за переход форварда Эмилиано Салы, несмотря на пропажу игрока, поскольку он был зарегистрирован в ФИФА."Соглашение о трансфере считается действительным как только оно зарегистрировано ФИФА. В случае с Салой, "Кардифф" должен будет заплатить "Нанту" 17 миллионов евро, несмотря на пропажу игрока.Что касается страхования, то "Нант" точно его оформлял. Вопрос в том, действует ли страховка после того, как осуществлен трансфер, и успел ли застраховать игрока "Кардифф".Если да, то валлийский клуб может рассчитывать на полную компенсацию трансферной стоимости от страховой компании. В любом случае, кому-то придется заплатить 17 миллионов евро", – заявила юрист Александра Коэн.