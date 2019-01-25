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"Кардифф" заплатит "Нанту" 17 млн евро за Салу, несмотря на его пропажу

"Кардифф" должен будет заплатить "Нанту" за переход форварда Эмилиано Салы, несмотря на пропажу игрока, поскольку он был зарегистрирован в ФИФА.

"Соглашение о трансфере считается действительным как только оно зарегистрировано ФИФА. В случае с Салой, "Кардифф" должен будет заплатить "Нанту" 17 миллионов евро, несмотря на пропажу игрока.

Что касается страхования, то "Нант" точно его оформлял. Вопрос в том, действует ли страховка после того, как осуществлен трансфер, и успел ли застраховать игрока "Кардифф".

Если да, то валлийский клуб может рассчитывать на полную компенсацию трансферной стоимости от страховой компании. В любом случае, кому-то придется заплатить 17 миллионов евро", – заявила юрист Александра Коэн.

AFP
Теги: АПЛ Лига 1 Нант Кардифф Сала
Сегодня, 15:23
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#1  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 15:56)
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В любом случае, кому-то придется заплатить 17 миллионов евро

а какой смысл? если человека уже нет, то для чего эти финансовые движения? Помяните Салу добрым словом и когда-нибудь сыграйте товарняк в память о нём. Да и всё!


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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