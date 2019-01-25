Лионель Месси: прошу вас – пожалуйста, не прекращайте поиски Эмилиано Сала

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси попросил продолжить поиски пропавшего самолёта, на борту которого находился новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала."Пока остаётся хоть какая-то надежда, прошу вас – пожалуйста, не прекращайте поиски Эмилиано. Все мои силы и поддержка с его родными и друзьями", - написал Месси в инстаграме.