АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
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Лионель Месси: прошу вас – пожалуйста, не прекращайте поиски Эмилиано Сала

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси попросил продолжить поиски пропавшего самолёта, на борту которого находился новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

"Пока остаётся хоть какая-то надежда, прошу вас – пожалуйста, не прекращайте поиски Эмилиано. Все мои силы и поддержка с его родными и друзьями", - написал Месси в инстаграме.
Теги: Сала Месси АПЛ Ла Лига
Сегодня, 16:23
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#2  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:30)
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online

Профинансируй поиски из своего кармана


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 16:41)
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помог как смог


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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