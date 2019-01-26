"Интер" объявил о переходе из "Саутгемптона" Седрика Суареша

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|...
|20
|Кьево
|20
|8(-3)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|13
|Брайтон
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:08
Брайан Идову - о целях в жизни: первое, что должен сделать мужик - стать топом в Counter-Strike (5)
Брайан Идову - о целях в жизни: первое, что должен сделать мужик - стать топом в Counter-Strike (5)
16:49
Дмитрий Хохлов: игроки "Динамо" выполнили программу занятий, которую им давали на время отдыха
Дмитрий Хохлов: игроки "Динамо" выполнили программу занятий, которую им давали на время отдыха
15:38
Александр Мостовой: я подписал контракт с "Ливерпулем", но передумал из-за погоды в Англии (3)
Александр Мостовой: я подписал контракт с "Ливерпулем", но передумал из-за погоды в Англии (3)
14:21
Адвокат Мамаева заявил, что следствие может продлевать срок нахождения его клиента в СИЗО до 12 месяцев (11)
Адвокат Мамаева заявил, что следствие может продлевать срок нахождения его клиента в СИЗО до 12 месяцев (11)
12:35
Вадим Васильев - о провале "Монако: мы продали слишком много игроков и не смогли их заменить (10)
Вадим Васильев - о провале "Монако: мы продали слишком много игроков и не смогли их заменить (10)
11:43
Оле-Гуннар Сульшер стартовал в "МЮ" с 8 побед подряд - это лучший результат в истории клуба (4)
Оле-Гуннар Сульшер стартовал в "МЮ" с 8 побед подряд - это лучший результат в истории клуба (4)
10:26
Вагнер Лав перешел в "Коринтианс" (11)
Вагнер Лав перешел в "Коринтианс" (11)
"Интер" объявил о переходе из "Саутгемптона" Седрика Суареша
Защитник "Саутгемптона" Седрик Суареш стал игроком "Интера", сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Клуб из Милана арендовал 27-летнего футболиста c возможностью полноценного трансфера.
В "Саутгемптон" Суареш перешел из лиссабонского "Спортинга" летом 2015 года за 7 миллионов евро.
Клуб из Милана арендовал 27-летнего футболиста c возможностью полноценного трансфера.
В "Саутгемптон" Суареш перешел из лиссабонского "Спортинга" летом 2015 года за 7 миллионов евро.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.