Серия А 2018/19

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1 Ювентус 20 56
2 Наполи 20 47
3 Интер 20 40
4 Милан 20 34
5 Рома 20 33
6 Лацио 20 32
...
20 Кьево 20 8(-3)
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АПЛ 2018/19

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1 Ливерпуль 23 60
...
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
...
20 Хаддерсфилд 23 11
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"Интер" объявил о переходе из "Саутгемптона" Седрика Суареша

Защитник "Саутгемптона" Седрик Суареш стал игроком "Интера", сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Клуб из Милана арендовал 27-летнего футболиста c возможностью полноценного трансфера.

В "Саутгемптон" Суареш перешел из лиссабонского "Спортинга" летом 2015 года за 7 миллионов евро.
Теги: Интер Трансферы Серия А Саутгемптон АПЛ
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